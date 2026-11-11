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    Минкультуры объявил грантовый конкурс в сфере культурной и креативной индустрии

    Kультурная политика
    • 11 ноября, 2026
    • 17:34
    Минкультуры объявил грантовый конкурс в сфере культурной и креативной индустрии

    Министерство культуры объявило грантовый конкурс для юридических лиц (за исключением НПО), работающих в сфере культурной и креативной индустрии (ККИ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, конкурс направлен на поддержку развития культурных услуг и отраслей креативной индустрии, стимулирование инновационной деятельности и совершенствование инфраструктуры учреждений культуры.

    Предусмотрены три категории грантов: малые - до 15 тыс. манатов, средние - от 15 тыс. до 50 тыс. манатов и крупные - свыше 50 тыс. манатов.

    Проекты должны охватывать шесть основных направлений: создание креативных продуктов национального содержания, просветительскую работу в области культуры поведения, цифровизацию и внедрение инноваций в культурной и креативной индустрии, исследовательскую и научно-методическую деятельность, поддержку дубляжа, а также развитие отрасли в регионах.

    К созданию креативных продуктов национального содержания относятся проекты в области анимации, игровых технологий, архитектуры, музыки, театра, моды и декоративно-прикладного искусства.

    Заявки принимаются в электронном виде через портал mygrant.culture.az до 18:00 26 ноября.

    Министерство культуры Азербайджана гранты
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