Минкультуры объявил грантовый конкурс в сфере культурной и креативной индустрии
- 11 ноября, 2026
- 17:34
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Министерство культуры объявило грантовый конкурс для юридических лиц (за исключением НПО), работающих в сфере культурной и креативной индустрии (ККИ).
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, конкурс направлен на поддержку развития культурных услуг и отраслей креативной индустрии, стимулирование инновационной деятельности и совершенствование инфраструктуры учреждений культуры.
Предусмотрены три категории грантов: малые - до 15 тыс. манатов, средние - от 15 тыс. до 50 тыс. манатов и крупные - свыше 50 тыс. манатов.
Проекты должны охватывать шесть основных направлений: создание креативных продуктов национального содержания, просветительскую работу в области культуры поведения, цифровизацию и внедрение инноваций в культурной и креативной индустрии, исследовательскую и научно-методическую деятельность, поддержку дубляжа, а также развитие отрасли в регионах.
К созданию креативных продуктов национального содержания относятся проекты в области анимации, игровых технологий, архитектуры, музыки, театра, моды и декоративно-прикладного искусства.
Заявки принимаются в электронном виде через портал mygrant.culture.az до 18:00 26 ноября.