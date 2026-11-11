Началась очередная образовательная программа в рамках "Месяца цифровых медиа"
Медиа
- 11 ноября, 2026
- 17:29
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В рамках "Месяца цифровых медиа", инициированного Советом по медиа и вещанию, стартовала очередная образовательная программа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет.
Отметим, что в течение ноября планируется организация просветительских и образовательных программ, практических тренингов, семинаров, нетворкинг-встреч и медиакампаний для различных целевых групп.
В рамках программы особое внимание будет уделено таким актуальным темам, как тренды цифровых медиа, принципы работы платформ социальных сетей, разработка контент-стратегий, применение технологий ИИ, информационная безопасность и борьба с дезинформацией.
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