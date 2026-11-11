Туркменистан модернизирует энергетическую инфраструктуру для сокращения выбросов метана

Туркменистан уделяет особое внимание климатической отчетности и прозрачности, а также принимает меры по сокращению выбросов метана.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите лидеров COP31.

По его словам, одним из важнейших направлений работы страны является реализация Глобального обязательства по метану. В этих целях модернизируется энергетическая инфраструктура, сокращаются потери природного газа и совершенствуется мониторинг выбросов.

Бердымухамедов сообщил, что Туркменистан подготовил четвертое национальное сообщение об изменении климата и завершил работу над третьим определяемым на национальном уровне вкладом (ОНУВ).

Говоря о региональных климатических вызовах, он отметил, что одним из серьезнейших из них для Центральной Азии является опустынивание. По мнению Бердымухамедова, для борьбы с этой проблемой необходимо объединить усилия стран региона при поддержке специализированных учреждений ООН.

В этой связи Туркменистан выступил с инициативой создания регионального центра по борьбе с опустыниванием. Для ее продвижения страна продолжит взаимодействие с секретариатом Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и заинтересованными международными партнерами.

Бердымухамедов также напомнил, что в августе 2025 года в национальной туристической зоне Аваза прошла третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. На ней был дан официальный старт реализации одобренной ООН Авазинской программы действий на 2024–2034 годы.

Документ направлен на повышение устойчивости таких государств к последствиям изменения климата, развитие адаптационных мер, внедрение современных технологий и расширение доступа к международному финансированию.

По словам Бердымухамедова, Туркменистан, председательствующий в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, придает особое значение реализации климатической составляющей программы. В рамках COP31 запланирована тематическая сессия "От Авазы к Анталье: активизация климатических действий и реализация Авазинской программы действий".