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    Во Франции 22-летний футболист скончался во время тренировки

    Футбол
    • 11 ноября, 2026
    • 17:42
    Во Франции 22-летний футболист скончался во время тренировки

    Во Франции 22-летний футболист Ванис Онсор скончался во время тренировки со своим нынешним клубом "Сен-Дени".

    Как передает Report, об этом сообщил футбольный клуб "Руан 1899" в соцсети Х.

    Согласно информации, спортсмену внезапно стало плохо на поле - у него произошла остановка сердца.

    Медицинские бригады прибыли на место происшествия и попытались реанимировать футболиста, однако спасти его не удалось.

    Руководство "Сен-Дени", одноклубники и болельщики выразили соболезнования семье и близким спортсмена.

    Онсор был воспитанником молодежной академии французского клуба "Руан 1899". В сезоне 2023/24 он провел три матча за основную команду и забил один гол.

    Несчастный случай
    44 filmi
    44 filmi

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