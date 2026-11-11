Во Франции 22-летний футболист скончался во время тренировки

Во Франции 22-летний футболист Ванис Онсор скончался во время тренировки со своим нынешним клубом "Сен-Дени".

Как передает Report, об этом сообщил футбольный клуб "Руан 1899" в соцсети Х.

Согласно информации, спортсмену внезапно стало плохо на поле - у него произошла остановка сердца.

Медицинские бригады прибыли на место происшествия и попытались реанимировать футболиста, однако спасти его не удалось.

Руководство "Сен-Дени", одноклубники и болельщики выразили соболезнования семье и близким спортсмена.

Онсор был воспитанником молодежной академии французского клуба "Руан 1899". В сезоне 2023/24 он провел три матча за основную команду и забил один гол.