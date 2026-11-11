Во Франции 22-летний футболист скончался во время тренировки
Футбол
- 11 ноября, 2026
- 17:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Во Франции 22-летний футболист Ванис Онсор скончался во время тренировки со своим нынешним клубом "Сен-Дени".
Как передает Report, об этом сообщил футбольный клуб "Руан 1899" в соцсети Х.
Согласно информации, спортсмену внезапно стало плохо на поле - у него произошла остановка сердца.
Медицинские бригады прибыли на место происшествия и попытались реанимировать футболиста, однако спасти его не удалось.
Руководство "Сен-Дени", одноклубники и болельщики выразили соболезнования семье и близким спортсмена.
Онсор был воспитанником молодежной академии французского клуба "Руан 1899". В сезоне 2023/24 он провел три матча за основную команду и забил один гол.
Последние новости
18:51
Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-ДабиДругие страны
18:49
Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и ИраномВ регионе
18:48
Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласийВ регионе
18:34
Страны G7 активизируют финансовую поддержку УкраиныДругие страны
18:31
Фон дер Ляйен: Мир приближается к глобальному переломному моментуЭкология
18:29
Армению лишили права голоса в ОДКБВ регионе
18:18
Умеров: Между Украиной и РФ остаются существенные разногласия по ключевым вопросамДругие страны
18:11
Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действияЭкология
18:10
Мединский: РФ и Украина приблизились к миру по итогам переговоров в Абу-ДабиВ регионе