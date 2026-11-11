ОПЕК: Загрузка НПЗ в США в октябре снизилась почти до 93%

Загрузка НПЗ в США снизилась в октябре с среднем до 92,93% с 94,4% в сентябре.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском отчете ОПЕК.

Объем переработки в Соединенных Штатов в октябре составил 16,77 млн б/с нефти, что на 247 тыс. б/с меньше, чем в прошлом месяце. Это связано с осенним сезоном плановых остановок, отмечается в документе.

По данным организации, в октябре объем переработки в мире снизился до 78,61 млн б/с, что на 1,23 млн б/с меньше, чем в прошлом месяце.