Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    ОПЕК: Загрузка НПЗ в США в октябре снизилась почти до 93%

    Энергетика
    • 11 ноября, 2026
    • 17:28
    ОПЕК: Загрузка НПЗ в США в октябре снизилась почти до 93%

    Загрузка НПЗ в США снизилась в октябре с среднем до 92,93% с 94,4% в сентябре.

    Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском отчете ОПЕК.

    Объем переработки в Соединенных Штатов в октябре составил 16,77 млн б/с нефти, что на 247 тыс. б/с меньше, чем в прошлом месяце. Это связано с осенним сезоном плановых остановок, отмечается в документе.

    По данным организации, в октябре объем переработки в мире снизился до 78,61 млн б/с, что на 1,23 млн б/с меньше, чем в прошлом месяце.

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Соединенные Штаты Америки (США) Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
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