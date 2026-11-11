Эрдоган и Пашинян проводят встречу на саммите COP31 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу в рамках саммита лидеров 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Меланья Арутюнян.

На переговорах с турецкой стороны, помимо других должностных лиц, присутствует и глава национальной разведки Ибрагим Калын.

Подробности переговоров пока не приводятся.