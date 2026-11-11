Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Эрдоган и Пашинян проводят встречу на саммите COP31 в Турции

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 17:51
    Эрдоган и Пашинян проводят встречу на саммите COP31 в Турции

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу в рамках саммита лидеров 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Меланья Арутюнян.

    На переговорах с турецкой стороны, помимо других должностных лиц, присутствует и глава национальной разведки Ибрагим Калын.

    Подробности переговоров пока не приводятся.

    COP31 Никол Пашинян Реджеп Тайип Эрдоган Нормализация отношений между Турцией и Арменией
    Antalyada Ərdoğan və Paşinyan arasında görüş keçirilir
    Erdoğan and Pashinyan hold meeting on sidelines of COP31 Summit in Türkiye
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