Эрдоган и Пашинян проводят встречу на саммите COP31 в Турции
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 17:51
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу в рамках саммита лидеров 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Меланья Арутюнян.
На переговорах с турецкой стороны, помимо других должностных лиц, присутствует и глава национальной разведки Ибрагим Калын.
Подробности переговоров пока не приводятся.
Antalyada Ərdoğan və Paşinyan arasında görüş keçirilir
Erdoğan and Pashinyan hold meeting on sidelines of COP31 Summit in Türkiye
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