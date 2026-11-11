İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Antalyada Ərdoğan və Paşinyan arasında görüş keçirilir

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 17:53
    Antalyada Ərdoğan və Paşinyan arasında görüş keçirilir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Antalyada COP31 Liderlər Sammiti çərçivəsində görüş keçirirlər.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu ölkənin Baş nazirinin mətbuat katibi Melanya Arutyunyan məlumat verib.

    Danışıqlarda Türkiyə tərəfindən, digər vəzifəli şəxslərlə yanaşı, milli kəşfiyyatın rəhbəri İbrahim Kalın da iştirak edir.

    Danışıqların təfərrüatları hələ ki, açıqlanmır.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nikol Paşinyan COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган и Пашинян проводят встречу на саммите COP31 в Турции
    Erdoğan and Pashinyan hold meeting on sidelines of COP31 Summit in Türkiye
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:51
    Paşinyan və Pezeşkian iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblər
    Region
    18:47
    Foto
    Oqtay Şıxəliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan sərginin açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:40
    G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirir
    Digər ölkələr
    18:38
    Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaq
    Futbol
    18:31
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
    Region
    18:29
    Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadır
    Digər ölkələr
    18:27
    Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilir
    Mədəniyyət siyasəti
    18:24
    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti