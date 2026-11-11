Antalyada Ərdoğan və Paşinyan arasında görüş keçirilir
Region
- 11 noyabr, 2026
- 17:53
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Antalyada COP31 Liderlər Sammiti çərçivəsində görüş keçirirlər.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu ölkənin Baş nazirinin mətbuat katibi Melanya Arutyunyan məlumat verib.
Danışıqlarda Türkiyə tərəfindən, digər vəzifəli şəxslərlə yanaşı, milli kəşfiyyatın rəhbəri İbrahim Kalın da iştirak edir.
Danışıqların təfərrüatları hələ ki, açıqlanmır.
Эрдоган и Пашинян проводят встречу на саммите COP31 в Турции
Erdoğan and Pashinyan hold meeting on sidelines of COP31 Summit in Türkiye
Son xəbərlər
18:51
Paşinyan və Pezeşkian iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblərRegion
18:47
Foto
Oqtay Şıxəliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan sərginin açılışı olubMədəniyyət siyasəti
18:40
G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirirDigər ölkələr
18:38
Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olubMədəniyyət siyasəti
18:31
Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaqFutbol
18:31
Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilibRegion
18:29
Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadırDigər ölkələr
18:27
Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilirMədəniyyət siyasəti
18:24
Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcəkSosial müdafiə