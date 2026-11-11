ОПЕК: В сентябре экспорт нефти по БТД снизился на 1%

Среднесуточный объем экспорта нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в сентябре 2026 года составил 540 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

По сравнению с августом 2026 года среднесуточный объем транспортировки нефти по БТД снизился менее чем на 1%, или на 2 тыс. баррелей.

В целом, в сентябре этого года транспортировка нефти по трубопроводу БТД сократилась по сравнению с показателем сентября прошлого года на 7% или на 37 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) был введен в эксплуатацию 13 июля 2006 года. Его общая протяженность составляет 1 768 км, из которых 443 км проходят по территории Азербайджана, 249 км - Грузии и 1 076 км - Турции.