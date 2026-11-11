Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    ОПЕК: В сентябре экспорт нефти по БТД снизился на 1%

    Энергетика
    • 11 ноября, 2026
    • 17:31
    ОПЕК: В сентябре экспорт нефти по БТД снизился на 1%

    Среднесуточный объем экспорта нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в сентябре 2026 года составил 540 тыс. баррелей.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    По сравнению с августом 2026 года среднесуточный объем транспортировки нефти по БТД снизился менее чем на 1%, или на 2 тыс. баррелей.

    В целом, в сентябре этого года транспортировка нефти по трубопроводу БТД сократилась по сравнению с показателем сентября прошлого года на 7% или на 37 тыс. баррелей в сутки.

    Напомним, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) был введен в эксплуатацию 13 июля 2006 года. Его общая протяженность составляет 1 768 км, из которых 443 км проходят по территории Азербайджана, 249 км - Грузии и 1 076 км - Турции.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)
    OPEC: Sentyabrda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb
    OPEC: Oil exports via BTC pipeline fell by 1% in September
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    18:51
    Переговоры Мерца с Путиным могут пройти после консультаций в Абу-Даби
    Другие страны
    18:49
    Пашинян и Пезешкиан обсудили расширение связей между Арменией и Ираном
    В регионе
    18:48
    Главы МИД стран G7 призвали Иран к дипломатическому урегулированию разногласий
    В регионе
    18:34
    Страны G7 активизируют финансовую поддержку Украины
    Другие страны
    18:31
    Фон дер Ляйен: Мир приближается к глобальному переломному моменту
    Экология
    18:29
    Армению лишили права голоса в ОДКБ
    В регионе
    18:18
    Умеров: Между Украиной и РФ остаются существенные разногласия по ключевым вопросам
    Другие страны
    18:11
    Азербайджан продолжает претворять климатические обязательства в конкретные действия
    Экология
    18:10
    Мединский: РФ и Украина приблизились к миру по итогам переговоров в Абу-Даби
    В регионе
    Лента новостей