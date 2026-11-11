OPEC: Sentyabrda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb
Energetika
- 11 noyabr, 2026
- 17:19
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Bu ilin sentyabr ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 540 min barel təşkil edib.
"Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.
Bu ilin avqust ayı ilə müqayisədə sentyabrda BTC ilə neft nəqli 1 % və ya gündəlik 2 min barel azalıb.
Ümumilikdə, bu ilin sentyabr ayında BTC boru kəməri ilə neft nəqli keçən ilin sentyabr göstəricisinə nisbətən 7 % və ya 37 min barel/gün azalıb.
Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.
ОПЕК: В сентябре экспорт нефти по БТД снизился на 1%
OPEC: Oil exports via BTC pipeline fell by 1% in September
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