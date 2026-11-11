Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Бердымухамедов: Центр климатических технологий в Ашхабаде запустят в начале 2027 года

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 17:48
    Бердымухамедов: Центр климатических технологий в Ашхабаде запустят в начале 2027 года

    Региональный центр климатических технологий начнет функционировать в Ашхабаде в начале 2027 года.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Саммите лидеров COP31.

    "С этой трибуны я хочу объявить, что Региональный центр климатических технологий Центральной Азии начнет практическую работу в Ашхабаде в начале 2027 года. Его деятельность будет строиться в тесном взаимодействии с ООН и международными институтами в рамках установленных организационно-правовых механизмов и международных стандартов", - сказал он.

    Отметим, что инициативу создания центра Туркменистан впервые озвучил в 2012 году на конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20". Центр призван содействовать передаче климатических технологий, адаптации сельского хозяйства к изменению климата, рациональному управлению водными ресурсами, а также борьбе с засухами и опустыниванием в странах Центральной Азии. Важным шагом к его созданию стало подписание 13 ноября 2023 года меморандума между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

    Гурбангулы Бердымухамедов COP31 Организация Объединённых Наций (ООН)
    Berdiməhəmmədov: 2027-ci ilin əvvəlində Aşqabadda İqlim Texnologiyaları Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq
    Berdimuhamedov: Central Asian Climate Technology Center in Ashgabat to begin operations in early 2027
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