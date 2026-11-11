Бердымухамедов: Центр климатических технологий в Ашхабаде запустят в начале 2027 года

Региональный центр климатических технологий начнет функционировать в Ашхабаде в начале 2027 года.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Саммите лидеров COP31.

"С этой трибуны я хочу объявить, что Региональный центр климатических технологий Центральной Азии начнет практическую работу в Ашхабаде в начале 2027 года. Его деятельность будет строиться в тесном взаимодействии с ООН и международными институтами в рамках установленных организационно-правовых механизмов и международных стандартов", - сказал он.

Отметим, что инициативу создания центра Туркменистан впервые озвучил в 2012 году на конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20". Центр призван содействовать передаче климатических технологий, адаптации сельского хозяйства к изменению климата, рациональному управлению водными ресурсами, а также борьбе с засухами и опустыниванием в странах Центральной Азии. Важным шагом к его созданию стало подписание 13 ноября 2023 года меморандума между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).