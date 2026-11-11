İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Berdiməhəmmədov: 2027-ci ilin əvvəlində Aşqabadda İqlim Texnologiyaları Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 17:57
    Berdiməhəmmədov: 2027-ci ilin əvvəlində Aşqabadda İqlim Texnologiyaları Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq

    Regional İqlim Texnologiyaları Mərkəzi 2027-ci ilin əvvəlində Aşqabadda fəaliyyətə başlayacaq.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistanın Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov COP31 Liderlər Sammitində çıxış edərkən bildirib.

    "Elan etmək istəyirəm ki, Mərkəzi Asiyanın Regional İqlim Texnologiyaları Mərkəzi 2027-ci ilin əvvəlində Aşqabadda praktiki baxımdan fəaliyyətə başlayacaq. Onun fəaliyyəti müəyyən edilmiş təşkilati-hüquqi mexanizmlər və beynəlxalq standartlar çərçivəsində BMT və beynəlxalq institutlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində qurulacaq", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, mərkəzin yaradılması təşəbbüsünü Türkmənistan ilk dəfə 2012-ci ildə BMT-nin "Rio+20" dayanıqlı inkişaf konfransında səsləndirib. Mərkəz iqlim texnologiyalarının ötürülməsinə, kənd təsərrüfatının iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılmasına, su resurslarının səmərəli idarə olunmasına, eləcə də Mərkəzi Asiya ölkələrində quraqlıq və səhralaşma ilə mübarizəyə kömək göstərmək məqsədi daşıyır. 2023-cü il noyabrın 13-də Türkmənistanın Ətraf Mühitin Mühafizəsi Nazirliyi ilə BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) arasında memorandumun imzalanması onun yaradılması istiqamətində mühüm addım olub.

    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov COP31
    Бердымухамедов: Центр климатических технологий в Ашхабаде запустят в начале 2027 года
    Berdimuhamedov: Central Asian Climate Technology Center in Ashgabat to begin operations in early 2027
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:47
    Foto
    Oqtay Şıxəliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan sərginin açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:40
    G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirir
    Digər ölkələr
    18:38
    Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaq
    Futbol
    18:31
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
    Region
    18:29
    Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadır
    Digər ölkələr
    18:27
    Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilir
    Mədəniyyət siyasəti
    18:24
    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək
    Sosial müdafiə
    18:22
    Azərbaycan iqlim öhdəliklərini konkret fəaliyyətlərə çevirməkdə davam edir
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti