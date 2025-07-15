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Майк Уолтц: Вашингтон продолжит снимать санкции с Сирии

Майк Уолтц: Вашингтон продолжит снимать санкции с Сирии Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц заявил, что администрация намерена продолжить отмену санкций, затрагивающих Сирию.
Другие страны
15 июля 2025 г. 21:32
Майк Уолтц: Вашингтон продолжит снимать санкции с Сирии

Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц заявил, что администрация намерена продолжить отмену санкций, затрагивающих Сирию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Майк Уолтц рассказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

"Есть ряд санкций, которые нужно снять, чтобы реализовать возможности, ожидаемые в регионе", - отметил он.

Уолтц добавил, что в случае утверждения будет работать над этим вместе с союзниками США. По его словам, санкции были введены для противодействия иранскому влиянию и режиму бывшего президента Башара Асада, но конкретные рестрикции, которые следует отменить, не уточнил.

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Версия на азербайджанском языке Mayk Uolts: Vaşinqton Suriyaya qarşı sanksiyaların ləğvinə davam edəcək

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