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Стали известны детали авиакатастрофы в аэропорту Саутенд под Лондоном

Стали известны детали авиакатастрофы в аэропорту Саутенд под Лондоном Два пилота, врач и медсестра погибли в результате крушения небольшого самолета в аэропорту Саутенд под Лондоном 13 июля.
Другие страны
15 июля 2025 г. 21:50
Стали известны детали авиакатастрофы в аэропорту Саутенд под Лондоном

Два пилота, врач и медсестра погибли в результате крушения небольшого самолета в аэропорту Саутенд под Лондоном 13 июля.

Как передает Report, об этом сообщила полиция графства Эссекс.

"На борту самолета, когда он трагически разбился, находились командир и второй пилот, оба мужчины, а также медсестра (женщина) и врач (мужчина), все они погибли", - отмечается в сообщении полиции.

Там добавили, что все погибшие - иностранцы, а официально их имена будут названы лишь после идентификации останков.

На 12-метровом самолете Beechcraft King AirB200, переделанном для медицинской транспортировки, команда привезла в Великобританию на лечение пациента. После этого борт должен был вернуться в Нидерланды, но разбился при взлете.

По данным телеканала Sky News, оба пилота - граждане Нидерландов, а медсестра и врач - чилийцы.

Отмечается, что аэропорт продолжает оставаться закрытым. Следствие ведут эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий.

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