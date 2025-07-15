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В штаб-квартире ООН состоится расширенное неформальное совещание по кипрскому вопросу

В штаб-квартире ООН состоится расширенное неформальное совещание по кипрскому вопросу Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в расширенном неформальном совещании по кипрскому вопросу, которое будет проходить 16-17 июля в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Другие страны
15 июля 2025 г. 21:14
В штаб-квартире ООН состоится расширенное неформальное совещание по кипрскому вопросу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в расширенном неформальном совещании по кипрскому вопросу, которое будет проходить 16-17 июля в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает американское бюро Report, в совещании примут участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, лидеры Турецкой Республики Северного Кипра и греческой части Кипра, а также высокопоставленные представители Турции, Греции и Великобритании.

На встрече будут обсуждаться пути налаживания сотрудничества и укрепления доверия между сторонами.

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Версия на азербайджанском языке BMT-də Kipr mövzusunda genişləndirilmiş formatlı qeyri-rəsmi toplantı keçiriləcək

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