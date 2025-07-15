В штаб-квартире ООН состоится расширенное неформальное совещание по кипрскому вопросу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в расширенном неформальном совещании по кипрскому вопросу, которое будет проходить 16-17 июля в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в расширенном неформальном совещании по кипрскому вопросу, которое будет проходить 16-17 июля в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает американское бюро Report, в совещании примут участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, лидеры Турецкой Республики Северного Кипра и греческой части Кипра, а также высокопоставленные представители Турции, Греции и Великобритании.

На встрече будут обсуждаться пути налаживания сотрудничества и укрепления доверия между сторонами.