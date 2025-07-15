Чехия отказалась участвовать в американском проекте закупки оружия для Украины

Чехия не планирует присоединяться к проекту США по закупке американского оружия для последующих поставок Украине.

Чехия не планирует присоединяться к проекту США по закупке американского оружия для последующих поставок Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK, об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

"Чехия сосредоточится на других проектах и путях помощи Украине. Например, через инициативу по поставке боеприпасов, закупаемых в третьих странах за счет западных государств - это предложение было выдвинуто именно нашей страной. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этом американском проекте", - подчеркнул Фиала.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах продавать современное американское вооружение странам-членам НАТО для его последующей передачи Украине. Координацию проекта будет осуществлять Альянс.

Отметим, что готовность финансировать закупки американского оружия для Украины уже выразили Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.