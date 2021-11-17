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Сбербанк предоставит 800 млн долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции

Сбербанк предоставит 800 млн долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции Сбербанк предоставит АО АККУЮ НУКЛЕАР (компания Госкорпорации "Росатом") кредитные средства на цели сооружения атомной электростанции "Аккую" в Турции.
Энергетика
17 ноября 2021 г. 17:38
Сбербанк предоставит 800 млн долларов на строительство АЭС Аккую в Турции

Сбербанк предоставит АО АККУЮ НУКЛЕАР (компания Госкорпорации "Росатом") кредитные средства на цели сооружения атомной электростанции "Аккую" в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Сбербанк.

Для этого банк открыл клиенту две кредитные линии на сумму 500 и 300 млн долларов США сроком на 7 лет. Средства будут направлены на строительство четырех блоков станции.

"В 2019 году Сбер стал первым кредитором масштабного проекта Росатома по сооружению современной АЭС в Турции. Этот проект имеет для банка стратегическое значение, поэтому мы рады продолжить его финансирование. Новые кредитные линии на сумму 800 млн долларов США, открытые нами в этом году, позволяют Сберу сохранять лидерскую позицию среди кредиторов этого крупнейшего международного проекта Росатома", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Ранее в августе 2019 года Сбербанк открыл для АО АККУЮ НУКЛЕАР кредитную линию на сумму 400 млн долларов сроком на 7 лет.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции, она будет вырабатывать около 35 млрд кВт∙ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке “Sberbank” "Akkuyu" AES-in inşasına 800 milyon dollar kredit verəcək

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