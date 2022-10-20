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Пярвиз Шахбазов: Сегодня в Азербайджане нет энергетического кризиса

Пярвиз Шахбазов: Сегодня в Азербайджане нет энергетического кризиса Сегодня в Азербайджане нет энергетического кризиса, энергетическая независимость страны полностью обеспечена.
Энергетика
20 октября 2022 г. 11:13
Пярвиз Шахбазов: Сегодня в Азербайджане нет энергетического кризиса

Сегодня в Азербайджане нет энергетического кризиса, энергетическая независимость страны полностью обеспечена.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

"Роль Азербайджана как надежного поставщика энергии является результатом своевременно принятых стратегических решений, предпринятых целенаправленных шагов. Азербайджан вносит свой вклад в энергетическую безопасность многих стран, экспортируя как нефть, газ, так и электроэнергию”, - отметил он.

По словам министра, на нынешнем этапе стратегическая роль нашей страны в энергоснабжении Европы будет усиливаться за счет многих источников: "Это станет возможным, прежде всего, за счет расширения Южного газового коридора и увеличения поставок природного газа. В то же время экспорт электроэнергии, в частности зеленой энергии, будет осуществляться за счет того, что еще один коридор в Азербайджан -коридор зеленой энергии - является основным источником ресурсов”.

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Версия на английском языке Energy Minister: ‘Azerbaijan is not experiencing the energy crisis today’
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Bu gün Azərbaycan enerji böhranı yaşamır”

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