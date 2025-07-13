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Ураган в Харькове привел к тяжелым последствиям

Ураган в Харькове привел к тяжелым последствиям По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в украинском Харькове из-за ураганного ветра.
В регионе
13 июля 2025 г. 09:57
Ураган в Харькове привел к тяжелым последствиям

По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в украинском Харькове из-за ураганного ветра.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Согласно информации, в числе пострадавших семилетняя девочка. На 56-летнюю жительницу города упало дерево, ее спасти не удалось. В Слободском районе Харькова порыв ветра привел к крушению строительного крана.

Из-за непогоды в области остались без света около 30 тыс. человек, шквальный ветер повалил электроопоры, деревья повредили крыши домов.

Отмечается, что на ликвидацию последствий непогоды привлекались подразделения ГСЧС Украины.

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