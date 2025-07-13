СМИ: Торговое соглашение между КНР и АСЕАН стимулирует товарооборот Хайнаня

Соглашение о свободной торговле между КНР и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стимулирует рост товарооборота южнокитайской провинции Хайнань.

Соглашение о свободной торговле между КНР и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стимулирует рост товарооборота южнокитайской провинции Хайнань.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на местную таможню.

Согласно ее данным, за январь - июнь компетентные органы города Хайкоу (административный центр Хайнаня) выдали более 1,4 тыс. сертификатов происхождения для товаров из зоны свободной торговли "Китай - АСЕАН". Стоимость этой продукции оценивается в 1,22 млрд юаней ($170 млн по текущему курсу), что на 29,6% больше показателя, зафиксированного за аналогичный промежуток времени в 2024 году.

Как отмечается, тем самым создан стимул, активно способствующий расширению "круга друзей" Хайнаньского порта свободной торговли. В частности, это происходит благодаря льготам, позволяющим снизить или отменить пошлины. Тем самым зарегистрированные на острове компании получили "золотой пропуск" для экспорта, прежде всего это касается изделий из резины и химической продукции.

В качестве показательного примера портал приводит компанию Hainan Yusheng Trading, которая занимается поставками мебели во Вьетнам и Индонезию. Многие ее товары облагаются нулевым тарифом, что существенно повысило их конкурентоспособность на международном рынке.

Из статистики следует, что всего за полгода таможня Хайкоу выдала свыше 7,2 тыс. сертификатов происхождения товаров, стоимость которых достигает 4,38 млрд юаней (порядка $612 млн). Эти показатели на 6,3% и 21,9% выше, чем за первые шесть месяцев 2024 года.

Большую роль в увеличении товарооборота Хайнаня, как уточняется, играет соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве. Оно помогает компаниям острова наращивать поставки рыбной продукции и тропических фруктов в такие страны с высоким уровнем дохода, как Австралия и Япония. Предполагается, что "индивидуальный подход" властей провинции к бизнесу позволит им путем всевозможных преференций и льгот заметно усилить позиции внешнеторговых предприятий Китая.