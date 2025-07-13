Тайфун "Данас" нанес сельскому хозяйству Тайваня ущерб в более $85 млн

Ущерб, который нанес сельскому хозяйству Тайваня тайфун "Данас", ударивший по острову в начале недели, оценивается в 2,5 млрд тайваньских долларов ($85,5 млн).

Ущерб, который нанес сельскому хозяйству Тайваня тайфун "Данас", ударивший по острову в начале недели, оценивается в 2,5 млрд тайваньских долларов ($85,5 млн).

Как передает Report, об этом сообщило сельскохозяйственное ведомство острова.

По его данным, анализ информации с мест показал, что потери урожая оцениваются в 1,76 млрд тайваньских долларов ($60 млн), а ущерб частным фермерским хозяйствам - более чем в 400 млн ($13,6 млн).

Общая площадь пострадавших сельхозплощадей составила 18,2 тыс. га. Наибольший ущерб понесли плантации бананов, помело, апельсинов и бамбука.