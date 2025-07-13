Месси оформил дубль в пятом подряд матче MLS

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Нэшвилла".

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Нэшвилла".

Как передает Report, Месси забил два мяча в пятом матче MLS подряд.

Результативная серия Месси в турнире достигла шести матчей. В общей сложности за этот период он забил 11 мячей. Подобное в истории MLS удавалось лишь венесуэльскому нападающему Хосефу Мартинесу в 2018 году, когда он выступал за "Атланту".

На счету Месси 16 голов в 16 матчах текущего розыгрыша MLS. Он делит первое место в списке бомбардиров вместе с английским форвардом "Нэшвилла" Сэмом Серриджем.