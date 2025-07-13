СМИ: "Реал" готов продать Лунина, Родриго и Себальоса

Мадридский "Реал" рассматривает вариант продажи ряда игроков после клубного чемпионата мира по футболу, где "галактикос" вылетели в полуфинале от "ПСЖ" (0:4).

Мадридский "Реал" рассматривает вариант продажи ряда игроков после клубного чемпионата мира по футболу, где "галактикос" вылетели в полуфинале от "ПСЖ" (0:4).

Как передает Report , об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридцы открыты к продаже трех игроков, не имевших значимой роли на последнем турнире. Речь идет о полузащитнике Дани Себальосе, нападающем Родриго Гоэсе и вратаре Андрее Лунине.

Отмечается, что украинский вратарь остался недоволен тем, что на клубном мундиале ему не дали сыграть ни одной минуты. Вопрос о поиске нового клуба для увеличения игровой практики сейчас стоит у украинца на повестке дня. Себальос также не сыграл на данном турнире ни одного матча в стартовом составе, а Родриго провел в старте одну игру.