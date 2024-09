Азербайджан обсудил сотрудничество с китайскими компаниями в сфере зеленой энергии

Азербайджан обсудил сотрудничество с китайскими компаниями в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения проводились во время визита делегации во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым в Янцзян и Пекин (Китай) 24-26 сентября.

В рамках визита состоялось участие во 2-м заседании Рабочей группы, созданной между Министерством энергетики и China Energy Engineering Group Co.Ltd. Также были проведены встречи с представителями компаний Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd., CEEC, TBEA CO., Ltd., China Datang Corporation Ltd.. В состав делегации, помимо сотрудников Министерства энергетики, вошел директор компании SOCAR Green Эльмир Мусаев.

На встречах была предоставлена информация об энергетических коридорах, инициатором которых является Азербайджан, обсуждалось значение зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа с точки зрения экспорта большого объема возобновляемой энергии, обсуждались возможности сотрудничества с Китаем в области возобновляемой энергетики, систем хранения энергии, экспорта зеленой энергии, морской ветроэнергетики, поставок высоковольтных линий электропередач постоянного тока (HVDC).