ВБ огласил инвестиционные перспективы после COP29 для развивающихся стран

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Соглашение по международным углеродным рынкам, достигнутое на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 2024 года (COP29) в Баку, может способствовать расширению участия стран в этих рынках и обладает потенциалом для привлечения более значительных потоков инвестиций в страны с низким уровнем дохода.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом отчете Всемирного банка (ВБ) под названием "Состояние и тенденции углеродного ценообразования 2025 года".

В документе подчеркивается, что на COP29 были окончательно согласованы правила по статье 6 Парижского соглашения, регулирующей международное сотрудничество в области сокращения выбросов парниковых газов. В частности, утверждены ключевые положения по статьям 6.2 (кооперативные подходы) и 6.4 (международный механизм углеродного кредитования), что заложило основу для более прозрачного и предсказуемого функционирования международных углеродных рынков.

"Соглашение прояснило правила трансграничной передачи углеродных кредитов, - отмечается в отчете. - С его принятием внимание теперь смещается к этапу практической реализации, что потребует от стран укрепления институционального и нормативного потенциала - от разработки соответствующей правовой базы до создания рыночной инфраструктуры, включая реестры углеродных единиц. Подтверждение существования углеродных рынков под управлением ООН также открыло альтернативный путь для участия в международной торговле выбросами, что особенно важно на фоне растущих сомнений в достоверности добровольных рынков".

В рамках статьи 6.2 было достигнуто соглашение по ряду технических аспектов, обеспечивших большую правовую определенность для осуществления межгосударственных трансферов углеродных единиц. В частности, утверждены процедуры и требования к авторизации так называемых международно передаваемых результатов смягчения (ITMO) - ситуаций, при которых одна страна официально передает другой достигнутые ею результаты по снижению выбросов.

Что касается статьи 6.4, касающейся создания механизма углеродного кредитования под эгидой ООН (PACM), были утверждены два базовых стандарта - по методологиям измерения и по удалению выбросов. Также прояснены спорные вопросы, включая процедуры авторизации и правила ведения реестров для отслеживания единиц сокращения выбросов. Это позволяет Надзорному органу PACM и Методологической экспертной группе сосредоточиться на разработке оставшихся нормативных документов и инструментов для полноценного запуска механизма.

"В настоящее время продолжается пересмотр шести ключевых методологий, а первые из них ожидаются во второй половине 2025 года. Важным шагом также стало одобрение в феврале текущего года Надзорным органом PACM процедуры функционирования временного реестра, основанного на технической базе реестра Механизма чистого развития (CDM). Этот временный реестр позволит начать выпуск и отслеживание единиц сокращения выбросов в рамках механизма статьи 6.4 (A6.4ERs) до ввода в эксплуатацию полноценной версии. Доступ пользователей к системе ожидается после публикации дополнительных инструкций секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - отмечается в отчете.