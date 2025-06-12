Шахбазов: Азербайджан обеспечивает энергопереход за счет развития ВИЭ и улучшения энергоэффективности

Традиционно являющийся производителем и экспортером нефти и газа Азербайджан сейчас весьма активно приступила к энергетическому переходу как развивая производство возобновляемых источников энергии, а также уделяя внимание энергоэффективности.

Азербайджан, традиционно являющийся производителем и экспортером нефти и газа, в настоящее время весьма активно приступил к энергетическому переходу за счет развития производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также уделяя внимание энергоэффективности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на открытии 10-ой ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности в Брюсселе заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Энергоэффективность не так легко было вывести на первое место в международной повестке дня. Международное энергетическое агентство разработало "дорожную карту" для Азербайджана по вопросу того, как обеспечить энергоэффективность. И мы работаем над этим", - сказал Шахбазов, добавив, что это касается зданий, транспорта, систем отопления и в целом всей энергетической системы.

Но в то же время, по словам министра, не только в Азербайджане, но и во всем мире, необходимо наращивать инвестиции.

"Нам нужно больше конкретных проектов с ТЭО, с конкретными цифрами, чтобы убедить тех, кто отвечает за эти исследования или реализацию этих проектов. И поэтому нам нужно, конечно, более широкое международное сотрудничество", - сказал Шахбазов.

Министр в своем выступлении также остановился на важности европейских интерконнекторов, так как с их помощью можно многое сделать для энергетического перехода и энергоэффективности.

"Мы можем объединить, несмотря на расстояния, центры производства, генерации с центрами потребления. Создав баланс в энергосетях, можем через эти действия обеспечить гораздо большую энергоэффективность не на национальном, а на международном, на глобальном уровне", - сказал Шахбазов.

При этом он подчеркнул, что в Азербайджане уже имеются две зоны зеленой энергии.

"Первая была объявлена президентом Азербайджана после освобождения наших территорий от армянской оккупации. И теперь эта территория стала зоной зеленой энергии и производит больше зеленой энергии, чем потребляет, одновременно обеспечивая энергией другие регионы. Но зона зеленой энергии означает в то же время, что в этой области применяются различные зеленые технологии - от солнечных панелей на крышах до изоляции, системы центрального отопления и так далее", - отметил он.

По словам Шахбазова во время COP29 в Баку, Азербайджан, как председатель, инициировал три глобальные инициативы в энергетической сфере. "Это интерконнекторы, зоны зеленой энергии и водород. Это получило широкую поддержку международного сообщества, и мы продолжаем работать в этой сфере. Я имею в виду, что мы должны работать на национальном уровне, но в то же время должны уделять большое внимание международным практикам, чтобы привнести больше опыта, лучших практик в различные части мира", - подытожил он.