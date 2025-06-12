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Азербайджан обсудил с МЭА тенденции на глобальном энергетическом рынке

Азербайджан обсудил с МЭА тенденции на глобальном энергетическом рынке Между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством (МЭА) состоялся обмен мнениями о существующих тенденциях и прогнозах на глобальном энергетическом рынке.
Энергетика
12 июня 2025 г. 18:14
Азербайджан обсудил с МЭА тенденции на глобальном энергетическом рынке

Между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством (МЭА) состоялся обмен мнениями о нынешних тенденциях и прогнозах на глобальном энергетическом рынке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, данные вопросы обсуждались на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролем в рамках международного мероприятия по энергоэффективности в Брюсселе.

Ф. Бироль отметил, что Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы, и подчеркнул важность развития сотрудничества в данном направлении. В ходе беседы было подчеркнуто эффективное сотрудничество с Агентством в области продвижения инициатив COP29.

Были проведены обсуждения по мониторингу реализации энергетических инициатив и отражению прогресса в соответствующих отчетах Агентства, а также перспективным направлениям развития сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İEA ilə qlobal enerji bazarında mövcud tendensiyaları müzakirə edib

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