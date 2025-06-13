После удара Израиля по Ирану более 10 международных рейсов выбрали бакинский аэропорт в качестве запасного пункта посадки

На фоне ограничений, введенных в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полётов.
Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдара Алиева, благодаря оперативным решениям и скоординированным действиям в утренние часы в бакинском аэропорту успешно приземлились следующие международные рейсы:
"AJet" – Стамбул–Тегеран (Boeing 737)
"Fly Dubai" – Минск–Дубай, Казань–Дубай, Санкт-Петербург–Дубай, Москва–Дубай (Boeing 737)
"Air Arabia" – Москва–Шарджа (Airbus A320)
"Jazeera Airways" – Махачкала–Кувейт, Москва–Кувейт (Airbus A320)
"Etihad Airways" – Москва–Абу-Даби (Boeing 787)
"Turkish Airlines" – Стамбул–Пхукет (Airbus A330)
Отмечается, что Международный аэропорт Гейдара Алиева обеспечил приём этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.
Напомним, что бакинский аэропорт является надёжным транзитным и авиационным хабом в регионе, обладающим всей необходимой инфраструктурой и возможностями для безопасной перенаправки воздушного трафика при любых чрезвычайных обстоятельствах.