После удара Израиля по Ирану более 10 международных рейсов выбрали бакинский аэропорт в качестве запасного пункта посадки

На фоне ограничений полётов в воздушных пространствах Ирана, Ирака и Израиля в Международный аэропорт Гейдара Алиева поступили запросы от ряда международных авиакомпаний на осуществление запасной посадки с целью обеспечения безопасного выполнения рейсов.

На фоне ограничений, введенных в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полётов.

Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдара Алиева, благодаря оперативным решениям и скоординированным действиям в утренние часы в бакинском аэропорту успешно приземлились следующие международные рейсы:

"AJet" – Стамбул–Тегеран (Boeing 737)

"Fly Dubai" – Минск–Дубай, Казань–Дубай, Санкт-Петербург–Дубай, Москва–Дубай (Boeing 737)

"Air Arabia" – Москва–Шарджа (Airbus A320)

"Jazeera Airways" – Махачкала–Кувейт, Москва–Кувейт (Airbus A320)

"Etihad Airways" – Москва–Абу-Даби (Boeing 787)

"Turkish Airlines" – Стамбул–Пхукет (Airbus A330)

Отмечается, что Международный аэропорт Гейдара Алиева обеспечил приём этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.

Напомним, что бакинский аэропорт является надёжным транзитным и авиационным хабом в регионе, обладающим всей необходимой инфраструктурой и возможностями для безопасной перенаправки воздушного трафика при любых чрезвычайных обстоятельствах.