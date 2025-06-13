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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель впервые с 3 апреля.
Энергетика
13 июня 2025 г. 06:42
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель впервые с 3 апреля.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи, цена Brent выросла на 4,28%, до $73,35 за баррель.

К 05:25 по бакинскому времени фьючерс на Brent торговался на уровне $74,46 за баррель (плюс 5,86%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года вырос на 7,95%, до $73,3 за баррель.

Ранее фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $75,32 за баррель (плюс 7,08%) впервые со 2 апреля.

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