После израильской атаки на ядерный объект в Натанзе утечки радиации не обнаружено

После израильского удара по ядерному объекту в Натанзе (Иран) утечки радиации зафиксировано не было.

После израильского удара по ядерному объекту в Натанзе (Иран) утечки радиации зафиксировано не было.

Как передает Report, об этом сообщает иранское телевидение со ссылкой на заявление заместителя начальника управления безопасности и правоохранительных органов губернаторства Исфаханской провинции Акбара Салехи.

Он подтвердил факт двух атак на объект в Натанзе и заверил, что в настоящее время ситуация стабильная, сигналов о радиоактивном загрязнении не поступало.

Напомним, что в результате авиаударов Израиля погибли глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского свободного университета Мохаммад Мехди Техранчи.