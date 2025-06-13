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После израильской атаки на ядерный объект в Натанзе утечки радиации не обнаружено

После израильской атаки на ядерный объект в Натанзе утечки радиации не обнаружено После израильского удара по ядерному объекту в Натанзе (Иран) утечки радиации зафиксировано не было.
В регионе
13 июня 2025 г. 07:56
После израильской атаки на ядерный объект в Натанзе утечки радиации не обнаружено

После израильского удара по ядерному объекту в Натанзе (Иран) утечки радиации зафиксировано не было.

Как передает Report, об этом сообщает иранское телевидение со ссылкой на заявление заместителя начальника управления безопасности и правоохранительных органов губернаторства Исфаханской провинции Акбара Салехи.

Он подтвердил факт двух атак на объект в Натанзе и заверил, что в настоящее время ситуация стабильная, сигналов о радиоактивном загрязнении не поступало.

Напомним, что в результате авиаударов Израиля погибли глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского свободного университета Мохаммад Мехди Техранчи.

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Версия на английском языке No radiation leak detected after Israeli attack on Natanz nuclear facility
Версия на азербайджанском языке İsrailin Natanz nüvə obyektinə hücumundan sonra radiasiya sızması aşkar edilməyib

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