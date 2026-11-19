В Азербайджане обсуждается перевод в электронный формат пенсий, социальных пособий и стипендий, выплачиваемых гражданам, проживающим за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зяка Мирзаев на форуме государственно-делового сотрудничества.

По его словам, для цифровизации и проактивного назначения этих выплат необходима интеграция электронных систем Азербайджана и других государств, однако пока такая возможность отсутствует.

Мирзаев отметил, что фонд продолжает работу над этим вопросом. Он также сообщил, что 78 услуг ГФСЗ уже переведены в электронный формат.

Глава фонда подчеркнул, что официальное и прозрачное оформление трудовых отношений важно для обеспечения пенсионных прав работников и их будущей социальной защиты.