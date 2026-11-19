Община Западного Азербайджана (ОЗА) выразила глубокое сожаление в связи с тем, что на слушаниях в Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США, состоявшихся 18 ноября, в отношении Азербайджана вновь была продемонстрирована предвзятая позиция.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА.

В документе отмечается, что община и ранее подвергала резкой критике враждебное отношение к Азербайджану, игнорирование нарушенных прав азербайджанцев и дискриминацию по религиозному признаку на слушаниях указанной комиссии:

"Одновременно была выражена обеспокоенность антиазербайджанской деятельностью организации Christian Solidarity International, принявшей участие в слушаниях. К сожалению, нынешние слушания стали продолжением прежнего предвзятого подхода. Выдвижение обвинений против Азербайджана на фоне замалчивания прав западных азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, вопроса их возвращения в родные края, а также уничтожения их культурного и религиозного наследия является явным проявлением двойных стандартов".

ОЗА призвала Комиссию Тома Лантоса и организацию Christian Solidarity International отказаться от предвзятого подхода и двойных стандартов:

"Мы также призываем Комиссию Тома Лантоса приглашать Общину Западного Азербайджана на будущие слушания, посвященные нашему региону, и выслушивать ее позицию", - подчеркивается в заявлении.