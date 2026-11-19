Объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за десять месяцев 2026 года вырос на 64%, достигнув 57,3 тысячи двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

По данным ведомства, общий объем контейнерных перевозок в стране за январь-октябрь составил 1,234 млн ДФЭ, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, по маршруту Китай – Европа – Китай перевезено 404 тысячи ДФЭ, что на 4,8% больше прошлогоднего показателя. По направлению Китай – Россия – Китай объем достиг 454 тысяч ДФЭ, а Китай – Центральная Азия – Китай - 213,4 тысячи ДФЭ.

Вопросы дальнейшего развития транзитного потенциала страны обсудили на совещании в Алматы с участием представителей железнодорожной отрасли и грузовых операторов.

Особое внимание уделено увеличению скорости контейнерных поездов, сокращению времени оборота вагонов и повышению эффективности использования железнодорожной инфраструктуры.