Китай, Россия и США выступили за реформирование Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.

Как сообщает Report, об этом говорится в Декларации лидеров России, Китая и США о мире, принятой по итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне.

"Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности", - приводит Кремль выдержки из Декларации.

Всего декларация состоит из 4 пунктов.

Кроме этого, лидеры трех стран договорились увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран, они подтвердили важность стабильных энергопоставок.

Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

Помимо этого, лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В этой связи три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.