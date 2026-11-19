Европейский союз и Иордания договорились о расширении стратегического партнерства, предусматривающего финансовую поддержку королевства на €3 млрд в 2025-2027 годах, направленную на экономическую модернизацию, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и укрепление региональной стабильности.

Как сообщает европейское бюро Report, договоренности были достигнуты на инвестиционной конференции ЕС–Иордания на Мертвом море с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и короля Абдаллы II.

В рамках соглашений ЕС предоставит Иордании до €500 млн макрофинансовой помощи в виде кредитов в 2027–2028 годах, а также €110 млн бюджетной поддержки для реализации экономических реформ. В том числе €63 млн будут направлены на укрепление экономической устойчивости, развитие торговли и инвестиций, реформы водного сектора и государственного управления.

Значительная часть европейских инвестиций будет направлена на обеспечение водной безопасности, развитие инфраструктуры опреснения и поставок питьевой воды, цифровую связанность, поддержку промышленности в переходе к экологически чистой экономике и повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала иорданских предприятий.

В частности, европейские финансовые институты и партнеры мобилизуют €1,6 млрд на проекты в водном секторе, включая строительство системы опреснения и доставки воды из Акабы в Амман, которая, как ожидается, обеспечит около 40% потребностей страны в питьевой воде.

ЕС также намерен поддержать развитие цифровой инфраструктуры, включая расширение подводного кабеля Medusa до Иордании, и выделить средства на модернизацию промышленности, развитие зеленой экономики и поддержку малого и среднего бизнеса.

Конференция стала очередным этапом реализации стратегического партнерства ЕС и Иордании, запущенного в январе 2025 года.

Европейская сторона также объявила о начале переговоров с королевством по соглашению о содействии устойчивым инвестициям, направленному на упрощение инвестиционных процедур и создание более предсказуемых условий для бизнеса.