В Казахстане за девять месяцев 2026 года число случаев онкологических заболеваний, выявленных в ходе скринингов, увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство здравоохранения республики, за отчетный период выявлено 3 016 случаев злокачественных новообразований против 1 862 годом ранее.

Наибольшее количество случаев приходится на рак молочной железы. Выявлено 2 049 случаев, что на 58,5% больше прошлогоднего показателя. Число выявленных случаев колоректального рака выросло на 78,8%, до 590, а рака шейки матки на 57,7%, до 377.

При этом доля онкологических заболеваний, выявленных на первой стадии, увеличилась с 70,3% до 71,6%.

По данным Минздрава, за девять месяцев онкологическими скринингами охвачено более 3,23 млн человек, или 57,1% населения, подлежащего обследованию.

В настоящее время в 20 регионах Казахстана действует централизованная система скринингов. Для пациентов с подозрением на онкологические заболевания предусмотрен ускоренный порядок прохождения дополнительной диагностики.