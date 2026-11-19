Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне прошла в хорошей атмосфере.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Атмосфера на трехсторонней встрече лидеров РФ, США и КНР была хорошей ", - сказал он.

Помощник президента отметил, что президент РФ в ближайшее время на пресс-конференции расскажет подробности встречи.

Он добавил, что пока трудно сказать, будет ли будущее у встреч в таком формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что по итогам встречи принято заявление и оно будет опубликована в ближайшее время.