Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла в хорошей атмосфере
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 14:46
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Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне прошла в хорошей атмосфере.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Атмосфера на трехсторонней встрече лидеров РФ, США и КНР была хорошей ", - сказал он.
Помощник президента отметил, что президент РФ в ближайшее время на пресс-конференции расскажет подробности встречи.
Он добавил, что пока трудно сказать, будет ли будущее у встреч в таком формате.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что по итогам встречи принято заявление и оно будет опубликована в ближайшее время.
Uşakov: Putin, Tramp və Si Cinpinin görüşü yaxşı ab-havada keçib
Ushakov: Meeting between Putin, Trump and Xi Jinping held in positive atmosphere
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