Uşakov: Putin, Tramp və Si Cinpinin görüşü yaxşı ab-havada keçib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 14:53
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Rusiya, Çin və ABŞ liderləri Vladimir Putin, Si Cinpin və Donald Trampın Şençjendə üçtərəfli görüşü yaxşı ab-havada keçib.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti yaxın vaxtlarda mətbuat konfransında görüşün təfərrüatları barədə danışacaq. "Belə formatın gələcəkdə davam edəcəyini demək çətindir", - rəsmi vurğulayıb.
Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov öz növbəsində, qeyd edib ki, görüşün yekunlarına dair bəyanat qəbul edilib və o, yaxın zamanda dərc olunacaq.
Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла в хорошей атмосфере
Ushakov: Meeting between Putin, Trump and Xi Jinping held in positive atmosphere
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