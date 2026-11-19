Центральный банк Азербайджана выдал лицензию ООО Hermes на осуществление деятельности небанковской кредитной организации (НБКО).

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, теперь число лицензированных НБКО в стране достигло 52.

Компания зарегистрирована в июне этого года. Ее уставный капитал составляет 1 млн манатов, законным представителем является Хамид Мирзаев, который также занимает должность директора АО Hermes Finance.

Новая НБКО зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и ее учредитель - АО Hermes Finance, созданное в 2018 году.