В Азербайджане выдана лицензия новой небанковской кредитной организации
Финансы
- 19 ноября, 2026
- 14:52
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Центральный банк Азербайджана выдал лицензию ООО Hermes на осуществление деятельности небанковской кредитной организации (НБКО).
Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, теперь число лицензированных НБКО в стране достигло 52.
Компания зарегистрирована в июне этого года. Ее уставный капитал составляет 1 млн манатов, законным представителем является Хамид Мирзаев, который также занимает должность директора АО Hermes Finance.
Новая НБКО зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и ее учредитель - АО Hermes Finance, созданное в 2018 году.
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