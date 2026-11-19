Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил турецких бизнесменов к участию в совместных проектах в различных отраслях.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в соцсетях.

По его словам, сегодня в Ташкенте прошло первое заседание узбекистано-турецкого совета высокого уровня по поддержке бизнеса. В нем приняла участие делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Мирзиёев предложил турецким компаниям реализовать новые проекты в горнодобывающей промышленности, глубокой переработке минеральных ресурсов и "зеленой" энергетике.

Одним из приоритетов сотрудничества названо расширение кооперации в электротехнической промышленности. Мирзиёев напомнил, что к 2030 году в стране планируется довести экспорт отрасли до $5 млрд и привлечь $11,6 млрд инвестиций. Турецким компаниям предложено запустить совместные проекты с узбекскими предприятиями в области глубокой переработки меди, производства электроники, трансформаторов, бытовой техники и электрооборудования.

В сфере сельского хозяйства, с учетом турецкого опыта, предложено усилить сотрудничество в производстве органических и минеральных удобрений и сельхозтехники, строительстве современных теплиц, садоводстве, внедрении водосберегающих технологий и строительстве холодильных складов.

"Узбекистан заинтересован в формировании единой цепочки добавленной стоимости - от глубокой переработки продовольственной продукции и ее выращивания через крупные розничные сети до поставки потребителю", - отметил президент Узбекистана.