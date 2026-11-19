Европейский союз (ЕС) совместно с Азербайджаном реализует проекты по укреплению кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Представительства ЕС в Азербайджане Гедиминас Варанавичюс на II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.

По его словам, сейчас реализуется второй этап проекта по повышению киберустойчивости в странах Восточного партнерства.

В рамках проекта в октябре прошлого года в Азербайджане прошли международные киберучения Critical Infrastructure Defense Challenge с участием 25 команд из государственных структур, банковского, телекоммуникационного секторов и организаций, управляющих критической инфраструктурой. Участники отрабатывали сценарии кибератак на виртуальной инфраструктуре "умного города". К учениям также присоединились команды из Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана.

Варанавичюс сообщил, что в апреле этого года ЕС поддержал проведение учебных сессий по управлению рисками кибербезопасности, а в прошлом месяце - семинара по искусственному интеллекту и кибербезопасности. В мероприятиях участвовали представители государственного сектора и организаций критической инфраструктуры Азербайджана.

Он также отметил, что переговоры по новым приоритетам партнерства ЕС–Азербайджан на 2026–2030 годы находятся на завершающей стадии. Документ предусматривает сотрудничество в сферах энергетической безопасности, региональной связанности, цифровизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности.