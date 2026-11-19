Парламент Дании одобрил соглашение по безопасности с США, расширяющее возможности американского военного присутствия в Гренландии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, трансляция велась на сайте законодательного органа.

За ратификацию соглашения проголосовали 109 депутатов, против не голосовал никто.

США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге - на востоке.

Ранее парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности, достигнутое с администрацией Дональда Трампа при участии Дании.