Гуманитарное сотрудничество служит прочным мостом, соединяющим наши народы и государства.

Как передает Report, об этом в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA) заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что на протяжении десятилетий эти связи последовательно укреплялись благодаря образовательным инициативам, благотворительным проектам и регулярному культурному обмену:

"Особую роль в данном процессе играет Фонд Гейдара Алиева, активно содействующий углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом. Деятельность Фонда охватывает широкий спектр направлений: от реализации инфраструктурных инициатив, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг, до поддержки различных учебных программ.

Значимым шагом в упрочении этих связей стал визит вице-президента Фонда Лейлы Алиевой во Вьетнам в 2025 году. В рамках поездки состоялись встречи с руководящими лицами страны, представителями творческой интеллигенции и вьетнамскими выпускниками азербайджанских вузов. Также была оказана финансовая поддержка Ханойскому колледжу торговли и туризма".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наряду с благотворительностью динамично развивается научно-образовательное сотрудничество.

"Ведущие университеты обеих стран подписали ряд соглашений и меморандумов о партнерстве. Представители Вьетнама имеют возможность принимать участие в программах образовательных грантов, учрежденных в соответствии с моим распоряжением для граждан государств-членов Движения неприсоединения".