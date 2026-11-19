Президент: Гуманитарное сотрудничество служит прочным мостом, соединяющим Азербайджан и Вьетнам
- 19 ноября, 2026
- 13:38
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Гуманитарное сотрудничество служит прочным мостом, соединяющим наши народы и государства.
Как передает Report, об этом в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA) заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что на протяжении десятилетий эти связи последовательно укреплялись благодаря образовательным инициативам, благотворительным проектам и регулярному культурному обмену:
"Особую роль в данном процессе играет Фонд Гейдара Алиева, активно содействующий углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом. Деятельность Фонда охватывает широкий спектр направлений: от реализации инфраструктурных инициатив, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг, до поддержки различных учебных программ.
Значимым шагом в упрочении этих связей стал визит вице-президента Фонда Лейлы Алиевой во Вьетнам в 2025 году. В рамках поездки состоялись встречи с руководящими лицами страны, представителями творческой интеллигенции и вьетнамскими выпускниками азербайджанских вузов. Также была оказана финансовая поддержка Ханойскому колледжу торговли и туризма".
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наряду с благотворительностью динамично развивается научно-образовательное сотрудничество.
"Ведущие университеты обеих стран подписали ряд соглашений и меморандумов о партнерстве. Представители Вьетнама имеют возможность принимать участие в программах образовательных грантов, учрежденных в соответствии с моим распоряжением для граждан государств-членов Движения неприсоединения".