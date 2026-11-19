Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана может быть эффективно использована для перевозки грузов из Вьетнама в Европу и в обратном направлении - по Среднему коридору и транспортному коридору "Север - Юг".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

По словам президента, это не только укрепит роль нашей страны в международных транспортных коридорах, но и послужит созданию экономической добавленной стоимости и новых возможностей для сотрудничества, а также внесет весомый вклад в расширение двусторонних связей.

"Наши страны обладают достаточными ресурсами для существенного наращивания товарооборота и успешной реализации масштабных совместных инициатив в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике - словом, практически во всех ведущих областях. Уверен, что планомерная совместная работа позволит в кратчайшие сроки достичь весомых практических результатов", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что положительная динамика наблюдается и в области транзитных перевозок. В январе – сентябре 2026 года их объем увеличился почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более 8 тыс. тонн.