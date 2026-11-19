В Азербайджане завершено формирование законодательной базы по защите критической информационной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра операций по кибербезопасности Службы государственной безопасности Давуд Рустамов на II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.

По его словам, Служба государственной безопасности определена основным органом, ответственным за защиту критической информационной инфраструктуры и государственный контроль в этой сфере.

Рустамов отметил, что ведомство также борется с глобальными киберугрозами, которые затрагивают различные секторы. Он подчеркнул, что наряду с преимуществами технологий искусственного интеллекта необходимо учитывать риски, связанные с использованием различных программ и приложений.