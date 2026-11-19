Десятки человек числятся пропавшими без вести после крушения лодки с мигрантами, следовавшими в Европу, у побережья Сенегала.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил президент местной неправительственной организации "Действия за права человека и дружбу" Адама Мбенге.

По его словам, один из выживших рассказал, что на борту лодки находились около 50 человек.

Инцидент произошел у побережья Йенне, к югу от столицы страны Дакара.

По данным Radio France Internationale, ссылающейся на местные власти, в результате крушения погиб как минимум один человек.

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев, за первые 12 дней ноября на Канарские острова по западноафриканскому маршруту прибыли около 8 200 мигрантов.

В организации также отметили, что в 2026 году на этом маршруте около 600 человек погибли или пропали без вести. Для сравнения, за весь 2025 год число таких случаев составило около 1 200.