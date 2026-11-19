По меньшей мере 10 человек, включая женщину и ребенка, погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с автоцистерной для перевозки сжиженного нефтяного газа (LPG) на юго-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на DAWN, об этом сообщила местная полиция.

Согласно информации, автобус следовал из Турбата в Карачи и столкнулся с автоцистерной недалеко от населенного пункта Басол в районе Ормара на прибрежной автомагистрали Макран.

В результате столкновения возник пожар, который быстро охватил оба транспортных средства, заблокировав пассажиров внутри. Несколько человек получили ожоги.

На место происшествия прибыли спасательные службы, сотрудники дорожной полиции и представители местной администрации. Пострадавших доставили в медицинский центр Ормары.