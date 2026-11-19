В Пакистане при столкновении автобуса с автоцистерной погибли не менее 10 человек
- 19 ноября, 2026
- 14:05
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По меньшей мере 10 человек, включая женщину и ребенка, погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с автоцистерной для перевозки сжиженного нефтяного газа (LPG) на юго-западе Пакистана.
Как передает Report со ссылкой на DAWN, об этом сообщила местная полиция.
Согласно информации, автобус следовал из Турбата в Карачи и столкнулся с автоцистерной недалеко от населенного пункта Басол в районе Ормара на прибрежной автомагистрали Макран.
В результате столкновения возник пожар, который быстро охватил оба транспортных средства, заблокировав пассажиров внутри. Несколько человек получили ожоги.
На место происшествия прибыли спасательные службы, сотрудники дорожной полиции и представители местной администрации. Пострадавших доставили в медицинский центр Ормары.