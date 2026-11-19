По итогам 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и Вьетнамом составил более $150 млн.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).

По словам главы государства, вместе с тем этот показатель пока не отражает реальных возможностей: обе стороны обладают большим потенциалом для существенного роста взаимной торговли:

"Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно. Нефтяной сектор, исторически являющийся основой нашего партнерства еще со времен Советского Союза, сохраняет статус ключевого направления взаимодействия. Особое значение в этом контексте имеет углубление контактов между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальной нефтегазовой компанией Вьетнама PetroVietnam. Подписанный в 2025 году Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в таких областях, как разведка и освоение нефтегазовых месторождений, оказание технических услуг и подготовка специалистов".

По словам президента, значимой составляющей двусторонних связей также является присутствие вьетнамского бизнеса в экономике Азербайджана:

"Показательным примером в этом отношении служит компания ROX Group, проявляющая интерес к реализации проектов в сферах строительства и развития инфраструктуры, а также солнечной и ветровой энергетики. В сентябре 2026 года в Баку, в рамках Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, с ROX Group были подписаны соответствующие документы".