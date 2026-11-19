Кибератаки России против Украины стали серьезным испытанием для национальной цифровой устойчивости.

Как передает Report, об этом заявил главный специалист Департамента кибербезопасности Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Дмитрий Нагорный в ходе панельных дискуссий II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.

По его словам, методы гибридной войны, применяемые РФ против Украины, в том числе кибератаки на энергетические сети, электронные коммуникационные системы и государственную инфраструктуру, затрагивают также вопросы безопасности Европы и всего мира.

"В условиях этого глобального противостояния опыт Украины уже выходит за рамки исключительно локального события. Он формирует новые международные стандарты, демонстрируя, как государство должно защищать критическую инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное предоставление жизненно важных услуг в условиях постоянного военного и кибернетического давления", - отметил он.

По его мнению, размещение облачных решений за пределами территорий, подверженных угрозе физического уничтожения, становятся фундаментальным условием продолжения работы государственных служб и учреждений, то есть сохранения цифровой устойчивости государства.