В связи с планами Литвы отказаться от приема мигрантов в следующем году в рамках механизма солидарности Евросоюза финансовый взнос страны может составить до 3-4 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на литовские медиа, об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас.

По его словам, предварительные расчеты уже проведены.

"Я думаю, что эта установленная цифра не должна превышать 3-4 миллиона", – сказал министр.

Литва меняет свою позицию относительно участия в механизме солидарности ЕС и в следующем году намерена не принимать ни одного мигранта, отдав предпочтение финансовому взносу.

Механизм солидарности предусматривает, что государства-члены ЕС могут помочь странам, испытывающим миграционное давление, принимая мигрантов или выплачивая финансовые взносы.

В этом году правительство приняло решение принять 58 мигрантов с Кипра и выплатить взнос в размере 1,4 млн евро.