Си Цзиньпин: Контакты с лидерами РФ и США были позитивными и конструктивными
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 15:06
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Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил прошедшие в четверг в Шэньчжэне переговоры с лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Контакты с Путиным и Трампом были позитивными и конструктивными", - сказал он.
Отметим, что по итогам трехстороннего саммита лидеров США, РФ и КНР принята совместная декларация.
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