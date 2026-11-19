Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил прошедшие в четверг в Шэньчжэне переговоры с лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Контакты с Путиным и Трампом были позитивными и конструктивными", - сказал он.

Отметим, что по итогам трехстороннего саммита лидеров США, РФ и КНР принята совместная декларация.